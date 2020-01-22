В аквапарке в Москве ребенка засосало в сливную трубу

При этом в «Лужниках» уверяют, что ничего подобного не случалось.

Об этом стало известно 22 января. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей спорткомплекса в Москве. Там заявили, что никаких детей в сливную трубу не засасывало и что вся информация об инциденте – не более чем фейк. При этом источники издания уверяли, что 20 января десятилетний ребенок пострадал в аквапарке из-за спящего спасателя. Отец мальчика, комментируя СМИ инцидент, заверил, что на теле ребенка остались ссадины и им пришлось обращаться к медикам.

В «Лужниках» уверяют, что у них стоят видеокамеры и при просмотре записей удалось выяснить, что в последнее время все было хорошо: на работе никто не спал, от труб никого не спасали.

«На днях одна из посетительниц обратилась к сотрудникам аквакомплекса с тем, что ее ребенок, испугался искусственной волны во время купания в бассейне», — рассказали представители спорткомплекса, не припомнив никаких других тревожных событий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что четырехлетнюю девочку засосало в трубу в аквапарке.