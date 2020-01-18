Четырехлетнюю девочку засосало в трубу в аквапарке

Ребенок осталась жива, но получила травмы.

Об этом стало известно 18 января. Обо всем сообщает «Регион онлайн», ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Все случилось в московском аквапарке с четырехлетней девочкой. Она находилась в бассейне, когда ее ногу неожиданно засосало в трубу. Ей успели помочь – девочку быстро вытащили из воды. На ее теле обнаружено несколько синяков, ребенка тут же госпитализировали. Уточняется, что малышка была в аквапарке вместе с родителями.

Неизвестно, как себя чувствует пострадавшая на данный момент.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургском аквапарке надругались над 12-летним подростком. В 2016 году злоумышленник приставал к 12-летнему ребенку, с которым познакомился в Гатчине.