В Петербурге суд отправил двух оружейников в колонию почти на три года

Мужчины получили по 2 года и 10 месяцев в колонии общего режима. Фото: pixabay

Мужчины получили по 2 года и 10 месяцев в колонии общего режима. Фото: pixabay

В Петербурге Невский районный суд приговорил почти к трем годам колонии двух местных жителей. Мужчин обвинили в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношение оружия и боеприпасов, а также его изготовлении.

Инцидент произошел в прошлом году. Следствие установило, что обвиняемые незаконно купили два пистолета. Оружие они хранили в гараже у зданий по улице Дудко, принадлежащем одному из мужчин.

Затем злоумышленники нашли покупателя на приобретенное оружие, после чего взяли 80 тыс. рублей предоплаты. Однако осуществить сделку они не смогли, так как в гараж с обыском наведались правоохранители. В гараже также были обнаружены еще два огнестрельных оружия и боеприпасы.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, выяснилось, что один из соучастников изготовил из различных запчастей самодельное короткоствольное огнестрельное оружие.

Суд отправил мужчин в колонию общего режима на 2 года и 10 месяцев. Они также получили штраф в размере 50 тыс. и 70 тыс. рублей.

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