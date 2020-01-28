Маршрутка вылетела в забор на проспекте Энгельса

На севере Петербурга произошло ДТП с участием маршрутки. Пассажирский транспорт вылетел в забор.

Все произошло сегодня, 28 января. На опубликованных кадрах видно, что транспортное средство отделалось незначительным повреждением бампера.

«В кармане на проспекте Энгельса, 137 маршрутка No 240 врезалась в металлический забор. Движение заблокировано», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительной информации, никто из участников движения не получил серьезных повреждений в ходе столкновения. В результате аварии движение по Энгельса на участке рядом со станцией метро «Проспект Просвещения» затруднено.

Причины произошедшего неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пробке на Литейном проспекте. Скопление машин образовалось из-за ДТП.