Столкнувшиеся Chevrolet и Volkswagen спровоцировали пробку на Литейном проспекте

Столкнувшиеся Chevrolet и Volkswagen спровоцировали пробку на Литейном проспекте
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Литейном проспекте дорогу не смогли поделить две иномарки. Участники заблокировали проезд по левому ряду в сторону моста.

Все произошло во вторник, 28 января. Возле дома №4 столкнулись Chevrolet и Volkswagen. Пользователи соцсети «ВКонтакте» предположили, что причиной столкновения стал неудачный разворот одного из участников аварии.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург, в результате аварии обошлось без пострадавших. Но вот, по словам интернет-пользователей, движение в сторону Литейного моста было затруднено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аресте двух оружейников в Петербурге. Мужчины незаконно хранили оружие с 2018 года.

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