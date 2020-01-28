Водители застряли в крупной пробке на КАД из-за ДТП

Автомобилисты вынуждены стоять в пробке на КАД из-за аварии. По словам очевидцев, на участке дороги перекрыто 2,5 полосы.

Авария случилась во вторник, 28 января, на внутренней стороне кольцевой автодороги. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что участники происшествия не получили значительных повреждения.

«Под путепроводом на Новоприозерское шоссе между КамАЗом и Форд Фьюжн», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Пока данных о том, пострадал ли кто-то во время ДТП, нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с легковушками на пересечении набережной Фонтанки и Гороховой.