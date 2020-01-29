Петербургские специалисты отправятся на помощь в Кишинев

Петербургские специалисты отправятся на помощь в Кишинев
Ион Чебан и Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Специалисты из Петербурга, занимающиеся проектированием паркового пространства и реставрации памятников отправятся в столицу Молдавии для помощи в реконструкции электросетей и развития городской среды.

О сотрудничестве Петербурга и Кишинева договорились губернатор Петербурга Александр Беглов и мэр Кишинева Ион Чебан в ходе деловой встречи в городе на Неве. Беглов напомнил о том, что именно петербургские врачи оказали помощь при открытии Государственного университета медицины и фармакологии, основанного в 1945 году в Кишиневе.

В скором времени в Кишинев отправятся петербургские специалисты, которые помогут городу в реконструкции и модернизации электросетей. Градоначальник также отметил, что Северная столица заинтересована в расширении поставок молдаванской сельхозпродукции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов заявил, что недоволен темпами строительства соцобъектов в Петербурге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кишинев молдова новости спб петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Запуск «Лыжных стрел» вновь отменили из-за отсутствия снега
В Петербурге задержали подозреваемого в похищении мужчины, совершенном 6 ...
Мигранты вынесли одежду на 11 тысяч из торгового центра на Энгельса
Названы главные задачи рабочей группы в ЗакСе Петербурга по реализации ...
В Пулково проверяют россиян, эвакуированных из Китая
В Ленобласти раскрыли кражу пяти икон у семьи священника
«Банк «ДОМ.РФ» подал иск о банкротстве петербургского миллиардера
Беглов посетил отремонтированную гимназию №24 им. Крылова на Васильевском острове