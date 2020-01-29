«Банк «ДОМ.РФ» подал иск о банкротстве петербургского миллиардера

«Банк «ДОМ.РФ» подал иск о банкротстве петербургского миллиардера
Сумма иска в материалах не указывается. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

АО «Банк «ДОМ.РФ» подал иск о банкротстве президента компании Plaza Lotus Group миллиардера Михаила Зингаревича. Соответствующее заявление было зарегистрировано в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе PLG, речь идет о задолженности в размере 20 млн рублей, которая образовалась, когда компания приостановила реализацию проектов.

Как сообщает РБК, в компании также отметили, что иск является техническим. Его сумма в материалах не указывается.

В настоящее время стороны обсуждают план урегулирования ситуации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что рестораны стремительно покидают улицу Рубинштейна. За минувший год там закрылось 17 заведений.

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«Банк «ДОМ.РФ» подал иск о банкротстве петербургского миллиардера
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