Легковушки зажали каршеринг на площади Конституции

Легковушки зажали каршеринг на площади Конституции
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Северной столицы произошло столкновение сразу нескольких машин, среди которых был автомобиль сервиса «Яндекс.Драйв».

Авария случилась сегодня днем, 29 января, на площади Конституции. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины «встретились» в зоне пешеходного перехода. Автомобиль каршеринга оказался зажат другими легковушками.

«Все хотели проскочить», — предположил пользователь соцсети «ВКонтакте», указав на сигнал светофора.

О пострадавших в происшествии не сообщается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании подозреваемого в похищении человека несколько лет назад. Мужчина был с сообщником.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп каршеринг новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жена Дмитрия Маликова выглядит моложе дочери
Алла Пугачева переживает за Максима Галкина, который отдыхает без нее
Певица Отиева возмутилась из-за подлости Малахова
Бузова похвасталась дорогими подарками от друзей
Суд арестовал фигуранта дела о граффити с Путиным
Милонов рассказал, что школьники (может быть) будут учиться пять дней в неделю
На Нарвском пешеход угодил под машину: упал, поднялся и ушел
Петербуржцы требуют убрать велополосу на Большой Зеленина