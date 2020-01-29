Легковушки зажали каршеринг на площади Конституции

В Московском районе Северной столицы произошло столкновение сразу нескольких машин, среди которых был автомобиль сервиса «Яндекс.Драйв».

Авария случилась сегодня днем, 29 января, на площади Конституции. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины «встретились» в зоне пешеходного перехода. Автомобиль каршеринга оказался зажат другими легковушками.

«Все хотели проскочить», — предположил пользователь соцсети «ВКонтакте», указав на сигнал светофора.

О пострадавших в происшествии не сообщается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании подозреваемого в похищении человека несколько лет назад. Мужчина был с сообщником.