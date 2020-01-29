Две легковушки протаранили «ГАЗель» и собрали пробку на Витебском проспекте

В Северной столице на Витебском проспекте два легковых авто влетели в бок «ГАЗели». В результате ДТП дорога оказалась частично заблокирована.

Авария случилась сегодня, 29 января. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что легковушки при неизвестных обстоятельствах въехали в бок «ГАЗели». На участке образовалась пробка.

«Перед Орджоникидзе. В сторону КАД», — уточнил место происшествия пользователь соцсети «ВКонтакте».

Сведений о возможных пострадавших пока нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аварии, участниками которой стали три автомобиля. Машины столкнулись на площади Конституции.