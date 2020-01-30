Центр современного искусства имени Сергея Курехина обещают достроить в 2021 году

Центр современного искусства имени Сергея Курехина обещают достроить в 2021 году
Центр современного искусства имени Сергея Курехина. Фото: kuryokhin.net

В Северной столице к 2021 году откроется Центр современного искусства имени Сергея Курехина. На следующий год будет завершено строительство важного объекта.

Речь идет о здании на Среднем проспекте Васильевского Острова, 93. Как сообщает аппарат вице-губернатора города Владимира Кириллова, в Смольном уже обсудили его реконструкцию.

В Центре планируют оборудовать современные музейные площадки, студии звукозаписи, а также помещения для репетиций музыкальных коллективов. Холлы, фойе, галереи и вестибюли здания будут использовать в качестве медийных площадок.

Пространство разделят на несколько зон: зрительный зал вместимостью 750 мест, помещения для артистов и персонала и выставочный комплекс.

Строительство центра затянулось на несколько лет. За это время на объекте сменился подрядчик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, какая погода ждет жителей города сегодня, 30 января. Автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб смольный Центре современного искусства имени Сергея Курехина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти злоумышленник поджог квартиру знакомого: возбуждено уголовное дело
В Петербурге директор крупной компании-ритейлера ответит перед судом за ...
Центр современного искусства имени Сергея Курехина обещают достроить в 2021 году
У АЗС на Карпатской задержали жителя Колпино с килограммом наркотика
В Ленобласти ребенок выпал из окна
В Пушкине у маникюрши домушник похитил семь шуб и пальто
Поход в фитнес-клуб стоил петербурженке Lexus RX300 за 3 миллиона
Полиция разыскивает злоумышленников, которые подожгли авто в Петербурге