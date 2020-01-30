Центр современного искусства имени Сергея Курехина обещают достроить в 2021 году

В Северной столице к 2021 году откроется Центр современного искусства имени Сергея Курехина. На следующий год будет завершено строительство важного объекта.

Речь идет о здании на Среднем проспекте Васильевского Острова, 93. Как сообщает аппарат вице-губернатора города Владимира Кириллова, в Смольном уже обсудили его реконструкцию.

В Центре планируют оборудовать современные музейные площадки, студии звукозаписи, а также помещения для репетиций музыкальных коллективов. Холлы, фойе, галереи и вестибюли здания будут использовать в качестве медийных площадок.

Пространство разделят на несколько зон: зрительный зал вместимостью 750 мест, помещения для артистов и персонала и выставочный комплекс.

Строительство центра затянулось на несколько лет. За это время на объекте сменился подрядчик.

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