В России скончалась 55-летняя чемпионка мира по стендовой стрельбе

В Москве скончалась восьмикратная чемпионка мира по стендовой стрельбе Ирина Ларичева. Она умерла в возрасте 55 лет после продолжительной болезни.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Стрелковый союз России, спортсменка была восьмикратной чемпионкой мира по стендовой стрельбе. Семь раз она побеждала в командных соревнованиях и еще один раз получила золото в индивидуальном разряде.

Ларичева также была обладательницей четырех серебряных и двух бронзовых медалей мировых чемпионатов. Шесть раз она завоевала победу в чемпионатах Европы и пять раз — в чемпионатах России.

Она также дважды приняла участие в Олимпийских играх — в 2004 и 2008 годах.

Свою спортивную карьеру Ларичева завершила в 2016 году.

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