Эксперты назвали самую угоняемую марку машин в Петербурге

В Петербурге чаще всего угоняли машины марки Hyundai. Фото: pixabay

В Петербурге чаще всего угоняли машины марки Hyundai. Фото: pixabay

В минувшем году в России чаще всего угоняли машины японского производства.

В Топ-5 самых угоняемых авто вошли Toyota, Hyundai, Kia и Lexus. Согласно данным страховой компании «Согласие», в Северной столице чаще всего угоняли автомобиль марки Hyundai.

Специалисты рассказали, что чаще всего транспортные средства угоняют с парковок крупных торговых центров и рядом с промышленными зонами. Они отметили, что риск угона того или иного авто зависит от востребованности его запасных частей на вторичном рынке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что водителей могут начать штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч. Нововведения могут коснуться и Петербурга.