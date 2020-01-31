У Петропавловской крепости в Неве заметили «моржа» в плавках

Жители Северной столицы заметили на пляже Петропавловской крепости мужчину, который решил искупаться в Неве.

Об увиденном горожане рассказали сегодня днем, 31 января, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На опубликованных кадрах видно, как мужчина в плавках заходит в воду и уплывает от берега.

В комментариях к записи пользователи соцсети «ВКонтакте» предположили, что петербуржец проспал крещенские купания, которые проходили 19 января. Многие пользователи не удивились, заявив, что таких «моржей» в городе много.

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