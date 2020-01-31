У Петропавловской крепости в Неве заметили «моржа» в плавках

У Петропавловской крепости в Неве заметили &#171;моржа&#187; в плавках
Мужчину сняли на видео. Фото: vk.com/spb_today

Жители Северной столицы заметили на пляже Петропавловской крепости мужчину, который решил искупаться в Неве.

Об увиденном горожане рассказали сегодня днем, 31 января, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На опубликованных кадрах видно, как мужчина в плавках заходит в воду и уплывает от берега.

В комментариях к записи пользователи соцсети «ВКонтакте» предположили, что петербуржец проспал крещенские купания, которые проходили 19 января. Многие пользователи не удивились, заявив, что таких «моржей» в городе много.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о самых угоняемых машинах. Эксперты рассказали, какой автомобиль чаще всего похищают в Петербурге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
нева новости спб петропавловская крепость
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали два рейса: пассажиры вылетят в Москву и Воронеж на ...
Мужчина провалился под лед реки Охты на Химиков
Легковушки не поделили перекресток Есенина и Луначарского
Пять человек погибли при взрыве на заводе в Орловской области
Гимназию на Наставников эвакуировали из-за угрозы «минирования»
Движение трамваев затруднено из-за ДТП на Энгельса
У Петропавловской крепости в Неве заметили «моржа» в плавках
Мужчина провалился под лед на Химиков