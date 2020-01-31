Судьбу Чемпионата мира в 2023 году по хоккею в Петербурге решит Спортивный арбитражный суд

Данный вопрос будет решаться в Спортивном арбитражном суде. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Данный вопрос будет решаться в Спортивном арбитражном суде. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Проведение Чемпионата мира в 2023 году по хоккею в Петербурге вновь оказалось под вопросом.

По словам президента Федерации хоккея РФ Владислава Третьяка, соответствующий вопрос будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Он отметил, что у российской стороны с Международной федерацией хоккея (IIHF) нет разногласий по месту проведения турнира. IIHF старается, чтобы все соревнования состоялись.

Третьяк напомнил, что речь идет о ЧМ- 2023 в Северной столице и женском ЧМ высшего дивизиона в предстоящем году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что решение WADA по России прокомментировал Александр Овечкин. Он рассказал, что слышать о таком было неприятно.