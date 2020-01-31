В Петербурге на станции «Казаковская» рабочие бьют валуны вручную

В Петербурге на сооружении наклонного хода станции «Казаковская» метростроители раскалывают 10-тонный валун вручную. Дожидаться специальных приспособлений работники не стали.

Обо всем рассказали в пятницу, 31 января, в группе «Метрострой. История петербургского метро» соцсети «ВКонтакте». Несколько отколотых частей уже подняли на поверхность.

В комментариях отмечается, что такой способ работы напоминает строительство египетских пирамид. Но это не мешает строителям готовиться к установке 72-го кольца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обнаружении огромного валуна при строительстве станции «Юго-Западная».