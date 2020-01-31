В Петербурге на станции «Казаковская» рабочие бьют валуны вручную

В Петербурге на станции &#171;Казаковская&#187; рабочие бьют валуны вручную
Валун. Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

В Петербурге на сооружении наклонного хода станции «Казаковская» метростроители раскалывают 10-тонный валун вручную. Дожидаться специальных приспособлений работники не стали.

Обо всем рассказали в пятницу, 31 января, в группе «Метрострой. История петербургского метро» соцсети «ВКонтакте». Несколько отколотых частей уже подняли на поверхность.

В комментариях отмечается, что такой способ работы напоминает строительство египетских пирамид. Но это не мешает строителям готовиться к установке 72-го кольца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обнаружении огромного валуна при строительстве станции «Юго-Западная».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
валуны метрострой новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге на станции «Казаковская» рабочие бьют валуны вручную
Спасатели окализовали пожар в деревянном здании больницы
В Сестрорецке две «скорые» прибыли к месту ДТП с легковушками
Водитель Mercedes уснул и врезался в фуру на М-11, двигаясь в сторону Петербурга
На Пулковском шоссе дорогу не поделили две легковушки
В Ульяновке полыхает деревянное здание больницы
Спасатели потушили горящие гаражи на Суздальском проспекте
Роскачество рассказало, в чем разница между вином в пакете и бутылке