Экс-супруга Безрукова снялась в купальнике на Бали

Экс-супруга Безрукова снялась в купальнике на Бали
Актриса поделилась фото в Instagram. Фото: instagram.com/irina_bezrukova_official

Актриса Ирина Безрукова опубликовала фотографии, которыми ранее не отважилась поделиться с поклонниками. Звезда позировала перед камерой в купальнике.

Экс-супруга актера Сергея Безрукова в апреле отметит свой 55-летний юбилей. В соцсети Instagra, где и были опубликованы снимки, пользователи восхитились звездой, которой удается так молодо выглядеть.

Безрукова провела январь на Бали. Кинозвезда показала, как выглядела во время своего отпуска. В кадре она позирует в слитном черном купальнике с открытой спиной в бассейне с красивым видом.

Звезду засыпали комплиментами в комментариях.

«Прекрасно выглядите, вы такая красотка», — написала подписчица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат иностранных фильмов в России. По его мнению, телеканалы должны чаще показывать отечественные киноленты.

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Экс-супруга Безрукова снялась в купальнике на Бали
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