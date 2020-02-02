Кардиолог развеял мифы в вреде умных часов

Кардиолог развеял мифы в вреде умных часов
Смарт-часы. Фото: pixabay

Умные часы или фитнес-браслеты фиксируют активность людей и помогают сбросить лишний вес. Однако вокруг подобных гаджетов сложилось множество мифов.

По словам врача-кардиолога Константина Иванова, зачастую люди опасаются, что гаджеты могут за ними следить. Это не является мифом, поскольку фитнес-браслеты действительно могут отслеживать местоположение и передавать данные, однако у пользователя всегда есть возможность отключить эту функцию.

Вторым популярным мифом является излучение. Как рассказал врач Sputnik, гаджеты, которые появились недавно еще мало изучены. Однако специалист развеял этот страх. Он заявил, что исследований, которые говорили бы о вреде таких гаджетов, нет.

«Смарт-часы, трекеры и различные гаджеты не несут никакого вредного изучения», — пояснил он.

Кардиолог также отметил пользу умных часов. По его словам, они могут измерять сердечный ритм, артериальное давление, уровень сахара в крови, а также фазы сна. Кроме того, гаджеты могут стимулировать активность своего владельца.

Он заключил, что повышать свою физактивность и соблюдать рацион питания значительно проще, когда это превращается в игру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, какая техника была самой популярной у россиян в прошлом году.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кардиолог мнение часы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Домушники оставили петербурженку без игровых приставок и мейн-куна
В Петербурге 60 пожарных тушат здание «Лениздата»
Полицейские задержали убийцу водителя троллейбуса, напавшего среди ночи на ...
В доме-музее Римского-Корсакова в Тихвине реставраторы нашли фрагмент ...
Кардиолог развеял мифы в вреде умных часов
Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как защитить себя от коронавируса
На Северном потоке легковушку развернуло перед грузовиком
Поклонники начали отписываться от Собчак после того, как она показала ...