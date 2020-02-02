Кардиолог развеял мифы в вреде умных часов

Умные часы или фитнес-браслеты фиксируют активность людей и помогают сбросить лишний вес. Однако вокруг подобных гаджетов сложилось множество мифов.

По словам врача-кардиолога Константина Иванова, зачастую люди опасаются, что гаджеты могут за ними следить. Это не является мифом, поскольку фитнес-браслеты действительно могут отслеживать местоположение и передавать данные, однако у пользователя всегда есть возможность отключить эту функцию.

Вторым популярным мифом является излучение. Как рассказал врач Sputnik, гаджеты, которые появились недавно еще мало изучены. Однако специалист развеял этот страх. Он заявил, что исследований, которые говорили бы о вреде таких гаджетов, нет.

«Смарт-часы, трекеры и различные гаджеты не несут никакого вредного изучения», — пояснил он.

Кардиолог также отметил пользу умных часов. По его словам, они могут измерять сердечный ритм, артериальное давление, уровень сахара в крови, а также фазы сна. Кроме того, гаджеты могут стимулировать активность своего владельца.

Он заключил, что повышать свою физактивность и соблюдать рацион питания значительно проще, когда это превращается в игру.

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