В автомобильных номерах прибавится цифра

По предварительным данным, это связано с нехваткой номеров. Фото: pixabay

По предварительным данным, это связано с нехваткой номеров. Фото: pixabay

В закон «О государственных регистрационных знаках транспортных средств» хотят ввести поправки. В полиции предложили добавить цифр в номера. Соответствующие поправки подготовило министерство внутренних дело (МВД).

Сейчас в начале номера идут символы, которые обозначают код региона, состоящие из трех цифр. Первыми идут 1 и 7. Эти ограничения в ведомстве и предлагают снять. По предварительным данным, это связано с нехваткой номеров.

Как сообщает «Коммерсантъ», в столице, например, появятся номера 497 или 999, а в Петербурге — 278 или 878.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что автомобилисты жалуются на изменения в регистрации новых авто.