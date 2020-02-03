В автомобильных номерах прибавится цифра

В автомобильных номерах прибавится цифра
По предварительным данным, это связано с нехваткой номеров. Фото: pixabay

В закон «О государственных регистрационных знаках транспортных средств» хотят ввести поправки. В полиции предложили добавить цифр в номера. Соответствующие поправки подготовило министерство внутренних дело (МВД).

Сейчас в начале номера идут символы, которые обозначают код региона, состоящие из трех цифр. Первыми идут 1 и 7. Эти ограничения в ведомстве и предлагают снять. По предварительным данным, это связано с нехваткой номеров.

Как сообщает «Коммерсантъ», в столице, например, появятся номера 497 или 999, а в Петербурге — 278 или 878.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что автомобилисты жалуются на изменения в регистрации новых авто.

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