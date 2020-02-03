Самым популярным б/у автомобилем в Петербурге оказался Ford Focus

Аналитики составили рейтинг наиболее популярных у жителей Петербурге автомобилей с пробегом, учитывая падение рынка автомобилей «б/у» в сравнении 2019 года с 2018 годом.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам 2019 года объем рынка авто с пробегом превысил 150 тысяч машин, что на 16% меньше, чем годом ранее. Наибольшим спросом среди поддержанных автомобилей у петербуржцев пользуется Ford Focus. В 2019 году его с рук приобрели 5,7 тысяч автомобилистов.

Популярен также и Hyundai Solaris, машин такой марки купили 3,5 тысяч водителей. Следом в рейтинге идет Volkswagen Polo — его выбирали 3,4 тысячи человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в автомобильных номерах прибавится цифра.