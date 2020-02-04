В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать заболевания раком

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по профилактике возникновения опухоли.

По мнению экспертов, наиболее важными мерами профилактики являются соблюдение здорового образа жизни и регулярное обследование.

Согласно данным на официальном сайте ведомства, риск развития опухоли сокращают физактивность, соблюдение режима сна и отсутствие вредных привычек.

Специалисты также напомнили о прививках от онкогенных вирусов, позволяющих организму уничтожить попавшие в него вирусные частицы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о продуктах, которые вредят иммунитету. Соответствующий список составила врач-диетолог.