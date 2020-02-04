В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать заболевания раком

В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать заболевания раком
Риск развития рака сокращают физактивность. Фото: pixabay

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по профилактике возникновения опухоли.

По мнению экспертов, наиболее важными мерами профилактики являются соблюдение здорового образа жизни и регулярное обследование.

Согласно данным на официальном сайте ведомства, риск развития опухоли сокращают физактивность, соблюдение режима сна и отсутствие вредных привычек.

Специалисты также напомнили о прививках от онкогенных вирусов, позволяющих организму уничтожить попавшие в него вирусные частицы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о продуктах, которые вредят иммунитету. Соответствующий список составила врач-диетолог.

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