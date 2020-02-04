Политолог назвал сценарий интеграции Петербурга и Ленобласти комфортным для всех

Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что идея перерисовать границы двух субъектов принесёт больше вреда, чем пользы.

«Но то решение, которое предлагает сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по поводу интеграции субъектов – оно самое простое, безболезненное, эффективное и комфортное для всех», — считает эксперт.

Накануне губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выступил с инициативой об интеграции с Петербургом. Соответствующе соглашение может быть подписано до конца 2020 года. По его словам, речь идет об объединении экономической, социальной и транспортной систем. Ленобласть предлагает уровнять тарифы на газ и электроэнергию и социальные льготы, а также провести транспортно-инженерную и дорожную интеграции. Он отметил необходимость интеграции в экологическом вопросе. В том числе, речь идет о совместной программе по переработке мусора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что интеграцию Ленобласти и Петербурга поддержал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.