Мужчина вышел порыбачить на тонкий лед в Приморском районе

Отчаянный петербургский рыбак так и не дождался наступления настоящих холодов и вышел добывать рыбу на тонкий лед в Приморском районе города.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» днем 5 февраля, любитель экстремальной рыбалки был замечен на тонком льду в акватории Финского залива, под ЗСД. К добытчику рыбы приезжали спасатели и пытались уговорить его вернуться на берег, но, по всей видимости, у них ничего не вышло.

Напомним, что в Петербурге на данный момент официально разрешен выход на лед: запрет действовал с 15 ноября 2019 по 15 января 2020 и возобновится с 7 марта 2020 по 15 апреля 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из озера Тростниковое спасатели достали труп рыбака, погибшего подо льдом.