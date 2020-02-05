Бар «Панган» на Грибоедова торговал алкоголем без лицензии

Бар &#171;Панган&#187; на Грибоедова торговал алкоголем без лицензии
В баре на Грибоедова обнаружили нелицензионный алкоголь. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Центрального района проверила соблюдение закона об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в заведении «Панган» на набережной канала Грибоедова.

Как сообщили в городском надзорном органе, правоохранители нашли нарушения в баре и вынесли постановлении в отношении юридического и должностного лиц о привлечении к административной ответственности за оборот алкогольной продукции без лицензии.

Должностное лицо привлекли к административной ответственности, назначив штраф в размере 510 тысяч рублей. Алкогольную продукцию конфисковали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владельца кафе «Хоттабыч» оштрафовали за продажу алкоголя без лицензии. Установлено, что с августа 2017 года по февраля 2019 года предприниматель реализовывал алкоголь и спиртосодержащую продукцию.

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Бар «Панган» на Грибоедова торговал алкоголем без лицензии
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