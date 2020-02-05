Петербургский Центр занятости потратит 4,7 млн рублей на ненужное исследование

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга» (ЦЗН) намерен потратить 4,7 млн рублей на исследование городского рынка труда, которое не востребовано.

Как сообщает «Мойка78», эту сумму ЦЗН планирует потратить до марта этого года. За эти деньги требуется оценить нынешнее состояние рынка труда в городе, его перспективы и ближайшие изменения, касающиеся количества занятых и уровня безработицы.

Согласно информации на официальном сайте, центр сотрудничает с несколькими тысячами компаний в Петербурге. «Мойка78» связалась с несколькими крупными с целью выяснить, делится ли ЦЗН результатами своих исследований.

Оказалось, что делится лишь частично. Например, ГУП «ТЭК СПб» сообщил, что обычно взаимодействует с центром на ярмарках вакансий. В ведомстве сообщили, что между ними и ЦЗН нет договоренностей о предоставлении данных исследований.

Теперь вопрос: зачем центру нужны многомиллионные исследования, если он является лишь посредником между сотрудниками и работодателями.

Кроме этого случая, вопросы вызывает и аналогичная закупка за ту же сумму весной 2019 года. Победителем конкурса на исследование рынка труда стала Высшая школа экономики (ВШЭ).

ВШЭ должна была провести крупное социологическое исследование. Вместе с тем, вскоре ВШЭ объявила собственную закупку. Контракт на 1 млн рублей предполагал не что иное, как исследование городского рынка труда, а техническое задание практически дословно копировало задание ЦЗН.

Контракт получила зарегистрированная в Екатеринбурге фирма, имя гендиректора которой — Дмитрия Толмачева — полностью совпадает с именем советника филиала ВШЭ.

Стоит отметить, что областной губернатор Александр Дрозденко уже критиковал работы ВШЭ. По заказу Ленобласти ВШЭ должна была разработать программу развития малого бизнеса, однако результаты не понравились чиновникам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве арестовали курирующего госзакупки чиновника МИДа.