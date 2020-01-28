В Москве арестовали курирующего госзакупки чиновника МИДа

В Москве суд отправил под арест чиновника МИД России, курирующего сферу госзакупок. Мужчина подозревается в получении откатов на сумму нескольких миллионов рублей.

Хамовнический суд Москвы взял под стражу Алексея Добровольского. Он занимал в ведомстве должность начальника отдела организации государственных закупок. По версии следствия, мужчина получал денежное вознаграждение за победу отдельных компаний в конкурсах.

Как сообщает «Коммерсантъ», в настоящее время устанавливается точная сумма, которую получил чиновник. За четыре года работы Добровольского в МИДе, он заключил контракты на более чем 2 млрд рублей

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что подозреваемый не является дипломатом. Правоохранительным органам оказывают полное содействие в расследовании.

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