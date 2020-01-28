В Петербурге проходят обыски по делу о мошенничестве на Forex-рынке

В Петербурге проходят обыски по делу о мошенничестве. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге проходят обыски по делу о мошенничестве. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге 28 января начались обыски по делу о мошенничестве под прикрытием якобы взрослого игрока на рынке интернет-трейдеров. Правоохранители нагрянули в пять офисов и десятки квартир.

Фигурантов дела подозревают в передаче заведомо ложной информации об убыточных сделках клиентов. В обысках задействованы сотрудники Управления экономической безопасности и Главного следственного управления ГУ МВД/

Дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По предварительным данным, подозреваемые действовали под видом представительства иностранного Forex-брокера. Они делали вид, что оказывают услуги по инвестиционному планированию, запуску стартапов по франшизам и т.д.

Злоумышленники якобы предоставляли клиентам доступ на внебиржевой рынок, обещали доходы,а после получения денег сообщали об убыточности сделок. В действительности клиенты не были участниками рынка Forex, а деньги их просто похищались.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, обыски продолжаются до сих пор. Решается вопрос о задержании подозреваемых и избрании им меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк предупредил россиян о возрастающей активности мошенников.