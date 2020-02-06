В Петербурге начальника салона сотовой связи похитил смартфоны на 500 тысяч

В Петербурге начальника салона сотовой связи похитил смартфоны на 500 тысяч
Он похитил из салона семь "Айфонов". Фото: pixabay

Полиция установила причастность 28-летнего руководителя салона сотовой связи на Разъезжей улице к похищению семи дорогостоящих телефонов. Его задержали.

Как сообщили в петербургском главке МВД, правоохранители установили, что в конце ноября прошлого года сотрудник за три дня похитил из салона семь «Айфонов» на общую сумму в полмиллиона рублей. Смартфоны он перепродал, а выручку потратил на себя.

По факту присвоения правоохранительные органы завели на подозреваемого уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иностранец похитил у спящего в такси петербуржца телефон, продал его и купил сигареты. Сумма причиненного ущерба составила более 70 тыс. рублей.

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В Петербурге начальника салона сотовой связи похитил смартфоны на 500 тысяч
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