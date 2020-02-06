На Шуваловском под лед провалились два подростка

Одного из детей спасти не удалось — его тело достают из воды.

Об этом стало известно сегодня вечером, 6 февраля. Обо всем сообщают в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Все случилось на Шуваловском проспекте – двое молодых людей вышли на лед на Лахтинском разливе. Оба угодили в воду: одному подростку повезло, и он смог спастись, а вот второй погиб. Оставшийся в живых мальчик госпитализирован и находится под присмотром врачей, а тело другого пока что не достали из реки.

Непонятно, что сподвигло парней рисковать своими здоровьем и жизнью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина вышел порыбачить на тонкий лед в Приморском районе. Отчаянный петербургский рыбак так и не дождался наступления настоящих холодов и вышел добывать рыбу на тонкий лед в Приморском районе города.