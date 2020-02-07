Уголовное дело о побитом враче скорой направлено в суд

Уголовное дело о побитом враче скорой направлено в суд
Отвечать за необдуманный поступок женщина будет по уголовной статье. Фото: Baltphoto/Павел Долганов
Прокуратурой Выборгского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу местной жительницы побившей врача скорой помощи.
Она обвиняется в совершении побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий (ст. 116 УК РФ).
Согласно версии следствия, бригада скорой помощи направлялась на вызов к пациентке, которую необходимо было госпитализировать в больницу. По приезде, врачи проверяли своё медицинское оборудование, на котором собирались перевозить больную. В это время к автомобилю скорой неожиданно подбежала женщина. Она вцепилась в волосы женщины-врача и начала ее бить. При этом свои действия она снабдила нецензурной лексикой.
Дело передано в судебный участок мировому судье в Выборгском районе.
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