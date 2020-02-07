Уголовное дело о побитом враче скорой направлено в суд

Прокуратурой Выборгского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу местной жительницы побившей врача скорой помощи.

Она обвиняется в совершении побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий (ст. 116 УК РФ).

Согласно версии следствия, бригада скорой помощи направлялась на вызов к пациентке, которую необходимо было госпитализировать в больницу. По приезде, врачи проверяли своё медицинское оборудование, на котором собирались перевозить больную. В это время к автомобилю скорой неожиданно подбежала женщина. Она вцепилась в волосы женщины-врача и начала ее бить. При этом свои действия она снабдила нецензурной лексикой.

Дело передано в судебный участок мировому судье в Выборгском районе.