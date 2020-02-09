В Петербурге умер композитор Сергей Слонимский

В Петербурге умер композитор Сергей Слонимский
Сергей Слонимский. Фото: unioncomposers

В Северной столице на 88-м году жизни скончался советский и российский композитор Сергей Слонимский. Об этом сообщили на официальном сайте союза композиторов России.

Сломинский был одним из крупнейших отечественных композиторов. Именно он написал музыку к таким картинам как «Республика ШКИД», «Интервенция», «Таинственная стена».

Имя Сергея Слонимского широко известно любителям музыки. За свою жизнь он написал 34 симфонии, 8 опер, 3 балета, а также огромное множество музыки к кинофильмам и театральным постановкам.

Сергей Слонимский стал лауреатом Государственной премии РСФСР имени Глинки (1983), Государственной премии РФ (2002). Он стал членом Союза композиторов с 1957 года, а также был действительным членом Российской академии образования с 1993 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смерти Кирка Дугласа. Он скончался в возрасте 103 лет.

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