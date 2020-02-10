В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества

В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества
Мошенники предлагают перевести средства на "безопасный счет". Фото: pixabay

Мошенники звонят россиянам и представляются сотрудниками банков, после чего сообщают, что в банк поступило заявление на закрытие счета.

Злоумышленники интересуются у потенциальной жертвы, когда и где она готова закрыть свой банковский счет. Когда человек отвечает, что не намерен этого делать, ему предлагают перевести деньги на «безопасный счет», чтобы их не похитили. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Центробанка и коммерческих банков.

Эксперты напомнили клиентам, что никому нельзя называть полученные SMS-коды, а также данные, указанные на карте (срок действия и три цифры на обратной стороне).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами.

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