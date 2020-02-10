В Петербурге помощник воспитателя детсада незаконно получала детские пособия

В Петербурге прокуратура провела проверку отдела соцзащиты населения администрации Выборгского района при назначении ежемесячных пособий на содержание детей, как малообеспеченной семье.
Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, проверка прокуратуры показала, что помощник воспитателя районного детского сада в течение пяти лет предоставляла документы для назначения ежемесячных пособий, при этом указывая несуществующее место работы мужа.
По результатам проверки в отношении работницы детского сада возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центробанке предупредили о новом способе мошенничества.