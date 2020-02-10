В Сосновом Бору местный энтузиаст разгадал тайну могилы Анны Беквор на старинном кладбище

В Сосновом Бору местный житель провел расследование и выяснил, зачем бельгийцы ехали в Калище. Он хотел разгадать тайну одной могилы, а узнал новые факты из истории нынешнего Соснового Бора.

Руслан Семенченко рассказал, что обратил внимание на необычное надгробие на французском языке, будучи еще ребенком. Там похоронены жители бывшей деревни Калище. Прошло много времени, когда Семенченко снова вспомнил о тайне Анны Беквор.

Он указал, что на кладбище похоронена Анна Беквор, супруга Эмиля Дюклара. Проспер Беквор, ее отец, приехал из Бельгии с женой и детьми, чтобы работать на местном стекольном заводе.

Как сообщило «ЛЕН ТВ 24», в архивах «расследователь» нашел мало информации. Однако распутывание нитей истории привело через Францию в Бельгию.

«Я стал искать город на реке в Бельгии», — поделился Семенченко.

Мужчина рассказал, что наткнулся на просторах Сети на краеведческий клуб, после чего заинтересованные люди включились в работу и помогли ему в поисках. Новые помощники стали присылать Семенченко документы.

Ему удалось выяснить, что бельгийцы появились на указанной территории в конце 19 века. Построили завод, где позже выпускались зеркала для различных оптических приборов.

«Пережил Февральскую революцию, а вот Октябрьская не оставила от него и камня на камне», — заявил житель, указывая на то, что от завода остались отходы стеклянного производства, которые можно найти по сей день.

Теперь житель мечтает, чтобы историки больше узнали о жизни Анны.

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