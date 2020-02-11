Безработный рассылал юным петербурженкам откровенные фото

В Петербурге проверяют информацию о развратных действиях в соцсетях. Мать одной из школьниц заявила, что неизвестный под ником «Иван Иванов» шлет её дочери откровенные сообщения и фотографии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, подозреваемый вступил в переписку с двумя 14-летними школьницами летом прошлого года. Через соцсеть «ВКонтакте» он отправлял им снимки. Подробности произошедшего полиции сообщила мать одной из девочек.

Вычислить злоумышленника удалось по ID. Им оказался безработный молодой житель Мордовии. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ «развратные действия».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя поселка Кузнечное в Ленобласти приговорили к 3 годам и 7 месяцам в колонии строгого режима. Его признали виновным в развращении малолетней девочки.