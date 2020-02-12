В Японии число заразившихся коронавирусом на лайнере превысило 170 человек

Новый китайский коронавирус диагностировали еще у 40 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Всего число зараженных составляет 175 человек. Россиян среди них нет.

Согласно последним данным, из 40 новых заболевших на круизном судне в Йокогаме, 39 — пассажиры и еще один — сотрудник карантинной службы. Последний заболел из-за того, что не надевал защитный костюм и очки.

Из заразившихся коронавирусов, двое размещены в реанимации и еще двоим необходима принудительная подача кислорода, сообщает агентство Киодо со ссылкой на японский Минздрав.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ, на круизном судне находятся 24 россиянина. Заболевших среди них нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что круизный лайнер скитается по морю из-за коронавируса.