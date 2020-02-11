Круизный лайнер скитается по морю из-за коронавируса

Его отказались пускать в пять портов, так как боятся распространения опасной болезни.

Об этом стало известно 11 февраля. Обо всем сообщает Bloomberg. Круизный лайнер Westerdam вынужден скитаться по морю, так как ему пять раз отказали в допуске в портах разных стран. Борт не захотели принимать в Японии, Тайване, Филиппинах, Гуаме и Таиланде. Власти государств боятся, что среди пассажиров есть зараженные коронавирусом, при этом на судне уверяют, что нет оснований так думать.

Уточняется, что лайнер отправился в 14-дневный круиз еще в начале февраля. В итоге туристы не смогли посмотреть страны, потому что им не разрешали покидать судно. Всего на Westerdam находятся 1455 туристов и еще 802 члена экипажа.

Напоминаем, что подобный инцидент случился с судном Diamond Princess – на судне обнаружили коронавирус, оно теперь на карантине.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский художник придумал вакцину против коронавируса. Сергиенко считает, что Россия сможет спасти мир от страшной болезни – эту мысль он и постарался передать в творчестве.