Медики приехали к ДТП на КАД: два большегруза не смогли разъехаться перед съездом на Народную

В Петербурге на внутренней стороне кольцевой автомобильной дороги произошло серьезное ДТП с участием большегрузов. К месту происшествия прибыла машина скорой помощи.

Авария случилась сегодня днем, 12 февраля, перед съездом на Народную улицу. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины получили серьезные повреждения, один из участников лишился двери.

«Грузовик влетел в фургон», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

К месту происшествия уже прибыли сотрудники скорой помощи.

Информация о состоянии водителей пока неизвестна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожном конфликте у Исаакиевского собора. Один из участников достал пистолет.