Олимпийская чемпионка Ксения Столбова подтвердила завершение карьеры

Олимпийская чемпионка Ксения Столбова подтвердила завершение карьеры
Фигуристка подтвердила, что заполнила все документы. Фото: kseniastolbova_fans

Российская фигуристка Ксения Столбова завершила выступления на профессиональном уровне.

Олимпийская чемпионка подтвердила, что уже заполнила все необходимые документы о выводе из сборной и завершении карьеры. Как сообщили «РИА Новости», она также обратилась со словами благодарности к наставникам, болельщикам и всем тем, кто поддерживал ее.

«Я с вами не прощаюсь, а говорю: «До встречи», — заявила чемпионка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. Они увезли 5 медалей из 6.

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