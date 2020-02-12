Олимпийская чемпионка Ксения Столбова подтвердила завершение карьеры

Российская фигуристка Ксения Столбова завершила выступления на профессиональном уровне.

Олимпийская чемпионка подтвердила, что уже заполнила все необходимые документы о выводе из сборной и завершении карьеры. Как сообщили «РИА Новости», она также обратилась со словами благодарности к наставникам, болельщикам и всем тем, кто поддерживал ее.

«Я с вами не прощаюсь, а говорю: «До встречи», — заявила чемпионка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. Они увезли 5 медалей из 6.