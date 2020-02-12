В Боткинской больнице остаются 38 человек, вернувшихся из Китая

В Боткинской больнице остаются 38 человек, вернувшихся из Китая
Никого из заболевших не госпитализировали насильно. Фото: pixabay

В больнице им. Боткина в Петербурге находятся 38 больных гриппом и ОРВИ, прибывших их Китая. Еще один ребенок госпитализирован в детское медучреждение №5.

Как сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджери, с 22 января был госпитализирован 101 человек, все они вернусь с Китая. Она добавила, что граждане были обследованы, однако ни у одного из них подозрение на китайский коронавирус не подтвердилось.

Чхинджери отметила, что пациентов не обследовали насильно, россияне самостоятельно обращались за помощью. Она также подтвердила факт самовольного ухода из больницы. Такой шаг представитель ведомства назвала «абсолютно безответственным».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что сбежавшей из коронавирусного карантина петербурженке грозит «административка».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
больница боткина коронавирус новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге похититель выплатил своей жертве полмиллиона за моральный ...
Петербургские рыбаки отказываются уходить с Финского залива, несмотря на ...
В Петербурге стали меньше похищать люки
В Боткинской больнице остаются 38 человек, вернувшихся из Китая
Путин указал на необходимость более устойчивого экономического роста
В Зеленогорске задержали подозреваемых в совершении тяжкого преступления
Петербургские следователи рассказали, где в последний раз видели пропавшего ...
Водитель умер за рулем манипулятора после ДТП у Ижорского завода