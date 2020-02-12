В Боткинской больнице остаются 38 человек, вернувшихся из Китая

В больнице им. Боткина в Петербурге находятся 38 больных гриппом и ОРВИ, прибывших их Китая. Еще один ребенок госпитализирован в детское медучреждение №5.

Как сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджери, с 22 января был госпитализирован 101 человек, все они вернусь с Китая. Она добавила, что граждане были обследованы, однако ни у одного из них подозрение на китайский коронавирус не подтвердилось.

Чхинджери отметила, что пациентов не обследовали насильно, россияне самостоятельно обращались за помощью. Она также подтвердила факт самовольного ухода из больницы. Такой шаг представитель ведомства назвала «абсолютно безответственным».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что сбежавшей из коронавирусного карантина петербурженке грозит «административка».