Пьяный водитель Lifan вылетел из авто и погиб, оказавшись в кювете на трассе в Ленобласти

Пьяный водитель Lifan вылетел из авто и погиб, оказавшись в кювете на трассе в Ленобласти
Машина вылетела в кювет. Фото: vk.com/dorinspb

Волосовском районе Ленобласти крепко пьяный водитель легковушки вылетел в кювет. В результате ДТП мужчина погиб.

Трагедия произошла сегодня, 13 февраля, на 29 км автодороги «Кемполово-Выра-Тосно-Шапки» 63-летний мужчина за рулем авто Lifan не справился с управлением и вылетел в кювет.

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и области, легковушка опрокинулась, а мужчина скончался.

Находившийся в авто 56-летний пассажи не пострадал. Как отмечается в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте», по словам мужчины, они с водителем «хорошо» выпили перед поездкой. Водитель не был пристегнут и вылетел из авто после опрокидывания.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, в Петербурге появятся новые перехватывающие парковки. Они снизят нагрузку на улично-дорожную сеть.

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