Прокуратура восстановила пенсионные права петербуржца

В Петербурге прокуратура провела проверку УПФР по Московскому району по вопросу подсчета периодов трудовой деятельности в целях установления страховой пенсии по старости.

В ходе проверки выяснилось, что с августа 2014 года местному жителю была назначена страховая пенсия по старости. В подсчет стажа включены периоды трудовой деятельности согласно представленным документам.

Как сообщили в прокуратуре города, проверка показала, что в общий трудовой стаж петербуржца не включено 3 года 1 месяц 19 дней.В результате в адрес руководителя УПФР по Московскому району внесли представление, которое находится на рассмотрении.

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