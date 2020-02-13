«Я плакала, а он улыбался»: устроившая истерику фитнес-тренер рассказала почему назвала таксиста «мразью»

Яна Данькова, устроившая истерику в московском такси, рассказала свою версию скандальной поездки. Фитнес-тренер призналась, что ее одолела паника, а в проявленных эмоциях виноват водитель.

Ролик, снятый водителем такси, «взорвал интернет». На видео девушка-пассажир кричала и билась в истерике. Она набросилась на мужчину с кулаками, нецензурно выражалась и угрожала расправой.

В соцсети Instagram она рассказала, что утром вызвала такси через приложении и вышла, чтобы сесть в машину. Однако водитель почему-то долгое время не трогался с места, объяснила пассажирка.

«На мой вопрос: «Можем ли мы ехать побыстрее?» – он ответил, что только за отдельную плату», — написала девушка.

Фитнес-тренер призналась, что такие слова ее насторожили, но у нее еще был небольшой запас времени к началу работы. Она также добавила, что водитель долго пытался выехать с дворовой зоны на Можайское шоссе.

«Телефон начал предупреждать, что он не начал поездку и счетчик не отключен», – поделилась Данькова.

По ее словам, тогда она поняла, что что-то не так. После девушка решила спросить, что случилось.

«Он начал угрожать, что высадит меня прям на Можайском шоссе. Я очень испугалась», – продолжает фитнес-тренер. «Я плакала, а он улыбался. Я просила ехать, а он улыбался», — пишет девушка.

Пассажирка призналась, что в тот момент вышла из себя, так как ситуация уже была накалена до предела.

Девушка добавила, что водитель в этой ситуации выглядит героем, а её жизнь «превратилась в ад». Данькова также попросила пользователей соцсетей прекратить травлю.

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