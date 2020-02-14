Общежитие Горного университета появится в здании школы на Васильевском острове

Общежитие Горного университета появится в здании школы на Васильевском острове
Санкт-Петербургский горный университет Фото: wikipedia

Петербургский Госстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию здания школы на 14-й линии Васильевского острова. Здание решили переоборудовать под новое общежитие Горного университета.

Согласно данным, опубликованным на сайте Госстройнадзора, здание на 14-й линии В.О. обзаведется надстройкой. Положительное заключение на проект строительства надстройки был выдан КГИОП осенью минувшего года.

Отметим, что школа открылась в здании по указанному адресу в 1938 году, а в 2009 году там разместили школу №575.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что московский мэр предложил переселить Горный университет на Кавказ. «Вот можно Горный институт из Санкт-Петербурга переселить в горы куда-нибудь, на Северный Кавказ», — заявил Собянин

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Общежитие Горного университета появится в здании школы на Васильевском острове