Внедрению раздельного сбора в Петербурге угрожает путаница в формулировках

Депутаты Петербурга разработали инициативу, которая поможет внедрению раздельного сбора мусора в городе. Однако она требует серьезных доработок, считают активисты. Причина — путаница в формулировках и понятиях.

Парламентарии предлагают законодательно признать контейнеры для сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО) объектами благоустройства. Таким образом правительство сможет по просьбе жителей устанавливать контейнеры для раздельного сбора вблизи домов, поясняют авторы законопроекта.

Инициатива вызвала вопросы у представителей экологического движения «РазДельный сбор».

«Во-первых, твердые коммунальные отходы и вторсырье — немного разные вещи. Во-вторых, контейнеры для ТКО, контейнерные площадки и контейнеры для вторсырья — уже сейчас объекты благоустройства. Депутаты и чиновники, вероятно, путают понятия. Они, наверное, имели ввиду, что согласование при установки контейнеров надо упростить», — отметила в разговоре с gazeta.spb.ru председатель правления движения «РазДельный сбор» Татьяна Нагорская.

Один из авторов законопроекта Денис Четырбок ошибки не признал. Со ссылкой на законодательство он заявил, что контейнеры и площадки — не объекты благоустройства, а бумага, пластик, стекло — это ТКО.

Депутат предположил, что в формулировках запутались, как раз, активисты.

«Если бы они [контейнеры и контейнерные площадки — прим.ред.] числились объектами благоустройства, тогда бы не надо было вносить изменения в закон. Может быть, они [активисты] какие-то другие документы читают, не законы, а постановления или приказы…», — допустил Четырбок.

Как бы то ни было, активистам и депутатам, похоже, придется искать взаимопонимание. В противном случае из-за путаница в формулировках в Петербурге могут принять очередной неработающий законопроект.

Первый шаг к взаимодействию уже сделан. Четырбок заявил о готовности ознакомиться с предложениями активистов по развитию системы накопления отходов. Инициативы были озвучены в ходе общественных слушаний в комитете по благоустройству, но не нашли понимания среди чиновников. Возможно, парламентарии будут к ним более благосклонны.