В «Красном треугольнике» ликвидировали открытое горение

Спасатели ликвидировали открытое горение здании бывшего завода «Красный треугольник» на набережной Обводного канала, 134.

В 4:40 открытое горение ликвидировано, сообщили в ГУ МЧС России по городу. Горела обстановка на площади 300 «квадратов». Спасатели отказались от ранга пожара № 1-БИС и продолжают работать по № 1.

В ночь на 15 февраля в здании бывшего завода «Красный треугольник» загорелась кровля. В 2:07 был объявлен ранг пожара №1-Бис, в 02:23 ранг пожара повышен до № 2.

В ликвидации пожара участвуют 113 человек личного состава и 21 единица спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе Северной столицы спасатели тушили пожар в одной из квартир жилого дома. Возгорание распространилось на площади пяти «квадратов».