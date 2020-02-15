В «Контакт бар» на Марата приехал наряд ОМОНа

В &#171;Контакт бар&#187; на Марата приехал наряд ОМОНа
Фото: vk.com/spb_today

В увеселительное заведение в Центральном районе Санкт-Петербурга в ночь на 15 февраля наведались омоновцы.

Наряд приехал к дверям «Контакт бара», располагающегося на улице Марата, 7, в торговом центре «Олимпик Плаза». О происшествии рассказали очевидцы, опубликовав фотографию «пазика» ОМОНа в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте».

По словам свидетелей, бойцы спецподразделения забежали в бар, воспользовавшись черным входом. С какой целью омоновцы посетили заведение, осталось неизвестным. Интернет-пользователи, однако, с одобрением отнеслись к случившемуся. По их мнению, давно стоило «прикрыть» бар, посетители которого зачастую нарушают общественный порядок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция разыскивает гражданина Чечни, который захватил в плен и ограбил девушку-риелтора на Комендантском проспекте.

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