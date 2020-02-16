В Бокситогорском районе пьяного жителя заподозрили в стрельбе

В Бокситогорском районе Ленобласти жители деревни Мозолево-1 услышал выстрелы. Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе.

Все произошло в субботу, 15 февраля. В отдел полиции поступило сообщение о стрельбе в одном из домов. Правоохранители оперативно выехали к месту происшествия.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, подозреваемым оказался 40-летний мужчина. Он был сильно пьян.

В ходе осмотра территории, полицейские обнаружили ружье и чехол от него. Указанные предметы изъяты и направлены на экспертизу. В настоящее время устанавливается собственник ружья. По факту стрельбы проводится проверка.

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