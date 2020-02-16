В Гатчине правоохранители задержали виновника прошлогодней драки

В Гатчине правоохранители задержали виновника прошлогодней драки
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти правоохранители задержали 20-летнего правонарушителя. Молодой человек подозревается в том, что в мае прошлого года избил 28-летнего мужчину. Последний после драки был госпитализирован.

Задержание произошло в субботу, 15 февраля, в поселке Сиверский. Жителя поймали у дома №2 по проспекту Героев.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, по факту конфликта у одного из кафе в поселке Сиверский в ноябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, задержанный в ходе ссоры руками избил пострадавшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о стрельбе в Бокситогорском районе. Правоохранители задержали подозреваемого.

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