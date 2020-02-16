Ленинградцам обещают теплую и ветреную погоду в понедельник

Ветер разгонится со скоростью до 22 метров в секунду, что может быть опасным для местных жителей.

Прогнозом погоды на завтра, 17 февраля, поделились в ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Понедельник выдастся теплым – воздух успеет прогреться до восьми градусов тепла. При этом в некоторых районах может пойти дождь или даже снег. По районам будет гулять штормовой ветер – он разгонится до 22 метров в секунду, а в прибрежных районах до 28 метров в секунду. Такая погода будет держатся несколько дней, считают синоптики.

Спасатели предупреждают ленинградцев о возможной гололедице и просят автомобилистов и пешеходов быть осторожнее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург накроет сильный ветер с порывами до 28 м/с. В МЧС рекомендуют избегать шатких строений, рекламных щитов, деревьев, домов с неустойчивой кровлей, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач и потенциально опасных промышленных объектов.